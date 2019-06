Caio Lucas é o primeiro reforço do Benfica para a temporada 2019/20

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Caio Lucas. O avançado brasileiro de 25 anos chega à Luz proveniente do Al Ain, quarto classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, e assinou contrato até 2023.

Apesar de ser o primeiro reforço para a temporada 2019/20, a chegada de Caio Lucas a “custo zero” já estava prevista no relatório contas do primeiro semestre da última temporada, revelado em Março.

“É a primeira experiência na Europa. O significado é muito grande e quero agarrar esta oportunidade com as duas mãos”, diz o jogador brasileiro ao canal do clube.

“Já ouvi falar do Inferno da Luz. Espero poder adaptar-me o mais rápido possível para sentir toda essa emoção. A minha carreira foi em constante aprendizagem. Saí muito cedo de casa, aprendi muito e estou preparado para esta nova etapa”, acrescentou o futebolista.

Caio Lucas formou-se no São Paulo e no América-SP e aos 17 anos rumou ao Japão, para os Kashima Antlers, onde esteve três temporadas. Estava no Al Ain desde 2016, onde sempre jogou regularmente — realizou 120 jogos e apontou 48 golos.

“Sou um jogador com muita velocidade. Tento marcar golos e ajudar os meus companheiros com assistências. Vontade e garra não vão faltar, podem ter a certeza”, sublinhou o futebolista que foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes de 2018, apenas superado pelo galês Gareth Bale, do Real Madrid.