Ana Catarina Nogueira volta a apurar-se para os “quartos” no WPT

Uma semana depois de conseguir no Master de Valladolid alcançar um lugar nos quartos-de-final, Ana Catarina Nogueira voltou nesta quinta-feira a garantir a presença entre as oito melhores duplas de uma prova do World Padel Tour.

No Open de Bastad, cidade do Sul da Suécia, a 18.ª do ranking do WPT e a espanhola Paula Josemaría (23.ª) derrotaram as argentinas Nelida Brito e Aranzazu Osoro Ulrich, que repartem o 21.º lugar, em apenas dois sets: 6-4 e 6-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de na véspera sentirem algumas dificuldades nos 16-avos-de-final contra a dupla luso-espanhola formada por Sofia Araújo, a segunda melhor jogadora portuguesa, e Maria Virginia Riera, o apuramento para os “quartos” acabou por ser mais simples para Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría.

Contra Nelida Brito e Aranzazu Osoro Ulrich, que na véspera tinham surpreendido ao afastarem Alba Galán (17.ª) e Victoria Iglesias (16.ª) em apenas dois sets (7-6 e 6-2), as padelistas do Porto e de Valladolid acabaram por vencer sem grandes problemas e vão agora disputar nesta sexta-feira o acesso à meia-final contra a dupla formada por Gemma Triay e Lucía Sainz.

As espanholas, que repartem o 7.º lugar do WTP, afastaram nos oitavos-de-final Verónica Virseda (26.ª) e Carmen Villalba (20.ª), em três sets: 4-6, 6-3 2 6-2.