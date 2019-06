Netflix confirma quarta temporada de La Casa de Papel

A terceira temporada da série La Casa de Papel ainda não começou, mas a produtora Vancouver Media confirmou ao PÚBLICO que haverá uma quarta temporada da série (que é exibida na plataforma de streaming Netflix). A informação foi inicialmente avançada na manhã desta quinta-feira numa conferência de imprensa, em Espanha.

“Havia um grupo de personagens que ainda tinha muita coisa por contar”, afirmou o criador da série, Álex Pina, durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, que tinha como objectivo apresentar a terceira temporada, com data de estreia marcada para 19 de Julho — e onde se acabou por saber da existência de uma quarta temporada.

“Demorámos muito a decidir, por respeito ao que está a acontecer com a série em todo o mundo”, reconheceu Pina, citado pelo diário espanhol El Periódico. O jornal refere ainda que os episódios já estão a ser gravados, mas ainda não foi anunciada uma data de estreia.

A série é a produção em língua não inglesa mais vista do Netflix e começou por contar a história de um assalto à Casa da Moeda espanhola que faz 67 reféns durante 11 dias – e o enredo vai-se desenrolando em torno das razões do assalto e da forma como foi planeado. Foi inicialmente transmitida no canal de televisão espanhol Antena 3, acabando por se tornar um sucesso por causa do Netflix.

A figura do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi recentemente usada para promover a terceira temporada de La Casa de Papel, através de uma chamada falsa para a personagem Raquel – que nesta temporada se chamará “Lisboa”. Esta terceira temporada foi já produzida exclusivamente para o Netflix.