Música em chamas. 60 anos de canções arderam há 11 anos e só soubemos agora

A música está hoje em todo o lado. Música de todas as eras, desde o início do registo fonográfico, estávamos ainda no século XIX, até ao presente virtual do streaming. Nada se perde, desde que alguém tenha feito o upload para a plataforma tal, desde que uma editora tenha CD, vinil ou ficheiro editado, desde que alguém guarde em casa, em qualquer formato, aquele disco, aquele EP, aquele single. Não é assim neste nosso tão perfeitamente tecnológico século XXI? É, mas só em parte. É essa a história que nos conta o incêndio nos estúdios Universal, em Los Angeles, em 2008, esse cujo alcance da devastação só foi revelado este mês, onze anos depois.

