ANIMA: A banda sonora das ansiedades de Thom Yorke já está disponível online

ANIMA, novo álbum de Thom Yorke já está disponível para ser ouvido na integra nas plataformas streaming Apple Music e no Spotify.

Este é o terceiro álbum a solo do vocalista dos Radiohead, que segue Tomorrow’s Modern Boxes, de 2014, e The Eraser, de 2006. Este álbum surge menos de um ano depois de Thom Yorke ter criado a banda sonora do remake de Suspiria, de Luca Guadagnino, e que mereceu ao músico uma nomeação a Óscar pela faixa Suspirium.

Este álbum, produzido por Nigel Godrich (considerado o sexto membro dos Radiohead) — Yorke descreveu-o como “distópico” na revista Crack —, foi influenciado pela música do produtor Flying Lotus e inspirado em teorias do psicanalista Carl Jung. “Uma das razões pelas quais [o álbum] se chama ANIMA é porque sou obcecado pelos sonhos e, por isso, deriva de um conceito criado pelo [Carl] Jung”, explicou numa entrevista à Beats 1, uma rádio online operada pela Apple.

A influência que os dispositivos móveis têm no comportamento humano também foi uma fonte de inspiração. “Nós começámos a imitar o que os nossos aparelhos dizem sobre nós e a adoptar esses comportamentos. É por essa razão que vemos alguém como o Boris Johnson a dizer mentiras e a prometer algo que nunca vai cumprir. Não precisamos de conectar directamente com ele, é apenas um avatar. As consequências do que fazemos não são reais, nós permanecemos anónimos. Nós enviamos os nossos avatares para abusar e lançar veneno e depois regressamos para o anonimato.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A acompanhar o lançamento do álbum, também a Netflix estreou a curta-metragem do realizador Paul Thomas Anderson, responsável por Haverá Sangue, e Boogie Nights (um dos papéis marcantes de Philip Seymour Hoffman)​, que conta com três músicas deste álbum, Not the News, Traffic, Dawn Chorus. Esta não é a primeira vez que o realizador colabora com Thom Yorke, sendo que também gravou o videoclipe de Daydreaming.

O músico britânico vai estar em Portugal no dia 13 de Julho no Festival Nos Alive, em Algés, Lisboa, onde também vão actuar The Cure, Sharon Van Etten, Smashing Pumpkins, Ornatos Violeta, Bon Iver ou Chemical Brothers.