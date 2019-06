Heidi Klum e Tim Gunn, nas ruas de Paris, para filmar novo programa de televisão

Tim Gun e Heidi Klum, o ex-mentor e a ex-apresentadora de Project Runway, estiveram esta semana em Paris para começar as filmagens do seu novo programa de televisão, cujo nome acaba de ser anunciado: Making The Cut. Na gravação do primeiro episódio da série, que estreia na Amazon Prime Video em 2020, instalaram uma passerelle em frente à Torre Eiffel.

Para julgar aquele que será um dos primeiros desafios dos participantes, contaram com a ajudar da modelo Naomi Campbell — que esta semana foi anunciada como vencedora do prémio de Fashion Icon, British Fashion Council —, do criador Joseph Altuzarra, da ex-directora da Vogue Paris e fundadora da revista CR Fashion Book, Carine Roitfeld, e a actriz e fundadora da marca House of Harlow 1960, Nicole Richie. Não se sabe, contudo, dentro desta lista, quais serão os jurados permanentes do programa e os convidados deste episódio.

Making The Cut junta 12 empreendedores e criadores de todo o mundo para competirem por um prémio de um milhão de dólares (cerca de 878,9 mil euros) e a “oportunidade de transformarem os seus negócios em marcas globais”, informa a Women's Wear Daily.​

Depois de uma década e meia, Tim Gun e Heidi Klum abandonaram o programa de televisão Project Runway, entregando as suas posições de apresentadora e mentor dos criadores, respectivamente, à supermodelo Kalie Kloss e ao criador de moda Christian Siriano — provavelmente o ex-concorrente do programa que maior sucesso teve no mundo da moda.

Ainda que pouco se saiba sobre o conteúdo do novo programa, podem traçar-se semelhanças com Project Runway. Afinal, também neste último o objectivo final era apoiar a criação ou afirmação de marcas de moda, premiando o vencedor com dinheiro para investir. No entanto, focava-se muito mais no aspecto criativo, sendo que os desafios eram de design.