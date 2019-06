WhatsApp deixa de funcionar em telemóveis com sistemas operativos antigos

O WhatsApp vai deixar de funcionar em telemóveis com sistemas operativos mais antigos.

A partir de 31 de Dezembro de 2019, a aplicação de mensagens deixa de estar disponível em aparelhos Windows Phone (desde 2015 que a Microsoft não lança novos modelos com este sistema), e a partir de Fevereiro de 2020 a aplicação desaparece de aparelhos Apple com o sistema operativo iOS 7 (lançado em 2013) ou anterior, e telemóveis com versões Android 2.3.7 (2010) ou mais antigas.

A versão do sistema operativo pode ser verificada nas definições do aparelho, mas a mudança deve afectar poucos utilizadores. De acordo com dados de Maio do Google, por exemplo, apenas 0,2% dos utilizadores Android usam versões Gingerbread do sistema operativo (entre o Android 2.3.3 e o Android 2.3.7).

Os utilizadores Windows Phone são ainda mais raros (há dois anos, representavam apenas 0,1% do mercado global de acordo com dados da IDC). A Microsoft anunciou, em 2017, que não tinha planos para continuar a desenvolver o sistema operativo.

A última vez que o WhatsApp actualizou a lista de aparelhos compatíveis com a aplicação foi em Dezembro de 2018 quando deixou de ser compatível com os modelos da série Nokia S40 (o último da gama foi apresentado em 2013).

No final de 2017 também tinha deixado de funcionar em aparelhos BlackBerry, mesmo os mais recentes.