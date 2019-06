Apple Pay chega a Portugal no Revolut e em alguns cartões Visa e Mastercard

O Apple Pay, solução de pagamento que pode ser usada nos iPhones, Apple Watch, iPads e computadores Mac, chegou a Portugal. Está a partir desta quarta-feira disponível para clientes da Mastercard com contas no Crédito Agrícola ou nos bancos digitais Revolut, N26 e Monese, e para clientes da Visa com um cartão Revolut. O sistema da Apple concorre directamente com os serviços de pagamento da banca tradicional, incluindo a aplicação MB Way, e representa mais um passo da banca instantânea e de liberalização dos meios de pagamento.

O Revolut, que disponibiliza vários serviços financeiros online sem custos ou a preços mais baixos, foi o primeiro a anunciar o lançamento do suporte Apple Pay para os seus clientes em Portugal e em mais 11 países europeus: Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Grécia, Letónia, Lituânia, Malta, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

Os pagamentos com o Apple Pay, segundo um comunicado do Revolut, “são mais rápidos do que pagamentos com cartões tradicionais de débito e crédito ou outros métodos de pagamento e podem ser feitos sem contacto via iPhone, Apple Watch ou Safari no MacBook Pro ou MacBook Air com Touch ID, eliminando a necessidade de procurar uma carteira”.

As operações podem ser autenticadas através dos sistemas biométricos presentes nos dispositivos da Apple, como o reconhecimento facial (face ID) e o leitor de impressões digitais (touch ID). Para além disso, pode ser usada a palavra-passe ou pin dos equipamentos. Para aderir ao serviço, é preciso ter um aparelho compatível da marca. Tirando o iPhone 5s, a maioria dos equipamentos da Apple com tecnologia de reconhecimento facial ou leitor de impressões digitais funciona. As actualizações do sistema têm de estar em dia, é preciso um cartão de crédito ou débito num dos serviços parceiros, bem como uma conta no iCloud, que é o sistema de armazenamento “em nuvem” da Apple.

A Visa também veio anunciar que os titulares de cartões de débito ou de crédito da marca em Portugal vão poder usar o Apple Pay no seguimento da expansão do serviço em 13 países europeus. Para já, porém, o serviço apenas está disponível para utilizadores do banco digital Revolut.

“O Apple Pay está a transformar a experiência de pagamento do consumidor com um método simples, seguro e privado para efectuar transacções”, avançou a Visa, em comunicado. “A segurança e privacidade estão no centro do Apple Pay. Quando um cartão de crédito ou débito é utilizado via Apple Pay, os números dos cartões não são armazenados no dispositivo nem nos servidores.” No caso dos clientes com conta Visa, o Apple Pay funciona no mesmo sistema contactless que os consumidores já utilizam quando aproximam os seus cartões de débito ou crédito aos terminais de pagamento que aceitam essa tecnologia em Portugal.

O serviço de pagamento lançado pela gigante norte-americana é um corrente do MB Way, a aplicação para telemóveis desenvolvida pela gestora da rede Multibanco, a SIBS, para os bancos nacionais. O MB Way permite fazer pagamentos através de smartphones ou tablets, segmento em que a Apple está a concorrer com os bancos. O MB Way também permite fazer transferências de dinheiro entre particulares, serviço pelo qual os bancos estão a cobrar comissões elevadas, e onde a Apple Pay está a entrar. Outros bancos online estão a entrar em força neste domínio.

“A Europa é líder na evolução dos pagamentos contactless, em que uma em cada duas transacções são contactless”, afirmou, em comunicado, o director geral da Mastercard em Portugal, Paulo Raposo. “A adesão a este método de pagamento, que oferece mais rapidez e conveniência, demonstra o entusiasmo dos europeus pela adopção de novas tecnologias como o Apple Pay.”