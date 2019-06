Entre quatro paredes

A violência que ocorre na intimidade de quatro paredes, perpetrada sobre os mais velhos, sobre as mulheres (ou sobre os homens), sobre as crianças, é a violência que envergonha.

Envergonha aqueles que a sofrem, calados, nessa fragilidade que lhes vem da idade, do género, da dependência e, sobretudo, do medo: do medo da ausência de alternativas, do medo do julgamento alheio, do medo da solidão, do medo da humilhação, do medo da sua anormalidade, ou do medo do som das palavras que dirão, se tiverem de descrever o horror em que (sobre)vivem.

Envergonha aqueles que a cometem, a essa violência, pela sua própria cobardia, capazes, apenas, de atacar os mais fracos, os mais pequenos, aqueles que não podem, ou não sabem, ou não querem defender-se, porque afinal, provam-no os estudos e é importante repeti-lo, a sujeição à violência persistente anula vontades e anula a acção.

Ou que não podem, ou não sabem, ou não querem defender-se, exactamente, pelas mesmas razões que os tornam vítimas: porque são velhos; porque são pais, porque são filhos, porque estão doentes, porque amam, porque não têm para onde ir, porque sentem culpa, ou porque, simplesmente, não têm saída (e não interessa que haja a lei, que haja abrigos, que haja ordens de restrição ou protecção, porque, para eles não há saída, pela simples razão de que, dentro deles, não há mesmo saída!).

Uma violência cobarde, respaldada pelo respeito pela privacidade e pela salvaguarda da intimidade, direitos e princípios fundamentais que, paradoxalmente, podem converter-se numa armadilha, por protegerem quem agride e vulnerabilizarem quem é agredido, já que tudo ocorre nessa espécie de fortaleza que há-de ser o lar e que há-de ser a família.

A cobardia inominável que se autojustifica com o cansaço, com as preocupações, com o ciúme, com o desespero, com o amor, com a vida, enfim… E que pede desculpas (quando ainda tem tempo de pedir desculpas), que vêm embrulhadas em bonitas promessas de “nunca mais” e de comportamentos que, “a partir de hoje”, hão-de mudar.

Só que esse a “partir de hoje” parece que não chega e os comportamentos não mudam, continuando os mesmos: sempre cobardes e sempre infames.

E por não mudar a cobardia nem a infâmia continuam, também, as quedas nas escadas; os tropeções nas alcatifas; o ferro-de-engomar que estava quente; os braços que se fracturam por causa da osteoporose; as cabeças que se partem porque andam sempre no ar; os olhos que chocaram com as esquinas dos móveis; a comida que não chega ao prato; os amigos que não prestam e que, por isso, são para afastar; o dinheiro que se guarda, apenas para não ser malgasto; os corpos que se fazem coisas, porque os “nãos” soaram mesmo como um “sim”…

E por não mudar a cobardia nem a infâmia, a violência “calada”, que ocorre na intimidade de quatro paredes, é muito mais numerosa do que essas cifras que se vão somando, diariamente, nas páginas dos jornais, numa contabilidade tenebrosa (segundo dados de 2018, 71,4% das vítimas apoiadas pela APAV foram-no em contexto de violência doméstica). Por isso esta violência, íntima, privada e recolhida, envergonha-nos a todos.

Envergonha toda a sociedade, porque, assumamo-lo, é o sinal do tanto que nos falta fazer (e que já deveríamos ter feito): do que falta fazer na garantia de protecção e cuidado aos mais velhos que, no fim das suas vidas, se vêem dependentes, sem recursos, sós e vulneráveis.

Do que falta fazer na segurança e acompanhamento dos mais novos, no apoio às famílias e no escrutínio e prevenção das ameaças.

Do que falta fazer em matéria de igualdade de género, na erradicação dos estereótipos e preconceitos que ainda menorizam e apoucam.

Do que falta fazer em termos legais, para evitar a dupla e tripla vitimação, que decorrem dos próprios processos e decisões jurídicas, em que os tribunais, tantas vezes, parecem prolongar a tortura do quotidiano das vítimas.

E, talvez mais importante, do que falta fazer em matéria de educação (e, por isso, de verdadeira prevenção): da educação para os valores e para a empatia. Uma educação que permita colocarmo-nos no lugar do outro e, a partir desse lugar, treinar o respeito e, sobretudo, treinar a coragem de enfrentar a vergonha.