PS já entregou no Parlamento normas que garantem igualdade salarial entre procuradores e juízes

O grupo parlamentar do PS deu entrada, esta terça-feira à tarde, na Assembleia da República, de um aditamento à proposta de alteração para rever o Estatuto do Ministério Público que já contém várias normas que garantem a igualdade salarial entre procuradores e juízes. Esta foi uma das várias exigências feitas pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que, mesmo assim, mantém a greve de três dias decretada para esta semana e que arranca esta quarta-feira.

