Cristina Tavares regressa à corticeira que a despediu duas vezes

Cristina Tavares, despedida duas vezes da empresa corticeira em que trabalhava, vai regressar ao posto de trabalho a 1 de Julho. As partes chegaram a acordo durante a manhã desta quarta-feira, confirmou Alírio Martins, do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN).

O julgamento para decidir a reintegração da trabalhadora na empresa deveria ter começado às 9h30, mas não foram as dúvidas sobre a greve dos procuradores que o travaram.

Antes do início da sessão já havia a indicação de que poderia haver um acordo, e assim que o advogado da corticeira chegou houve uma curta conversa no exterior do tribunal com o representante de Cristina Tavares. Depois, a discussão dos pormenores passou para dentro do tribunal, já na presença de uma juíza, estando ainda a decorrer.

Por duas vezes, a trabalhadora e o seu advogado desceram para conferenciar com Alírio Martins, do SOCN. Depois, chamaram-no para que subisse. À saída, escassos minutos depois, continuava com o mesmo sorriso que ostentava desde a manhã. “A reintegração vai ser rápida, provavelmente já no início do próximo mês”, antecipava.

Cristina Tavares foi despedida duas vezes pela empresa Fernando Couto. O primeiro despedimento, em Janeiro de 2017, foi considerado ilegal pelo tribunal, e a corticeira foi obrigada a readmitir a trabalhadora. Cristina foi posta a empilhar e a desempilhar sacos com cinco mil rolhas numa palete. Em Janeiro deste ano foi novamente despedida, com a empresa a acusá-la de difamação, depois de ter sido autuada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Das três multas aplicadas por esta entidade, a empresa aceitou pagar uma, recorreu de outra (referente ao assédio moral), depois de ter perdido na primeira instância, e aguarda-se ainda que sejam marcadas as diligências relativas a uma terceira, relacionada com o segundo despedimento, que a ACT considera abusivo.

Este acordo não deverá ter implicações na queixa apresentada pelo sindicato ao Ministério Público contra a empresa, por assédio moral, garante Alírio Martins. A ACT também apresentou uma participação ao MP pela mesma razão.

Cristina Tavares sempre disse que não queria qualquer indemnização e que só aceitaria a reintegração no posto de trabalho. As partes ainda discutem pormenores sobre os valores a receber pelo tempo que esteve desempregada e uma eventual indemnização por danos morais.