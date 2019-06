“Vestimos milhares de litros de água”

Há números que atordoam. Por exemplo, saber que se gasta oito mil litros de água no fabrico de um par de calças de ganga. Este é um dos factos que o jornalista da Rádio Renascença, André Rodrigues, 40 anos, apresenta no seu livro Números que contam histórias, recentemente editado, e que tem na base uma rubrica diária que tem vindo a alimentar desde há quase três anos. Sempre com números: para desvendar o que têm eles a dizer-nos ou também de que forma nos podem eles enganar.

