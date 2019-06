Por que não enviou o PCP perguntas a Sócrates na comissão de inquérito à CGD

O PCP foi um dos partidos que não enviaram perguntas dos deputados a José Sócrates, antigo primeiro-ministro durante o período mais crítico para a Caixa Geral de Depósitos (CGD), com vista a tentar esclarecer o envolvimento do governante nos principais negócios ruinosos do banco público. Os deputados estão, agora, na fase final da comissão de inquérito à gestão da CGD entre 2000 e 2015.

Questionado pelo PÚBLICO sobre o motivo de não ter feito perguntas, o PCP argumenta que na base da sua decisão esteve a documentação recebida na comissão de inquérito, bem como os diversos depoimentos, que “não adiantaram elementos objectivos que exijam contraditório relativamente ao envolvimento do ex-primeiro-ministro José Sócrates na nomeação de administradores da CGD ou na concessão dos grandes créditos no período em análise”.

Assim sendo, os comunistas afirmam que questionar o antigo primeiro-ministro sobre o seu envolvimento só poderia assentar “na ingénua expectativa de que José Sócrates se auto-incriminaria ou, então, em critérios de puro mediatismo”, que “não são os critérios da intervenção do PCP”, detalha o gabinete de comunicação do partido.

Os comunistas referem ainda que ficou claro, no decurso da comissão de inquérito, que a “total insuficiência no acompanhamento da gestão da CGD por parte de sucessivos governos, incluindo os liderados por José Sócrates”, permitiu a concretização de “uma imprudente política de concessão de grandes créditos que se afastou da missão de um banco público e que se traduziu em perdas avultadíssimas”. Essa certeza confirma-se, “independentemente do que resulte do depoimento de José Sócrates”, sublinham os comunistas.

Também o CDS se absteve de participar no envio a José Sócrates de perguntas a que este responderá por escrito. Os centristas decidiram não o fazer porque os deputados querem poder confrontar directamente o ex-primeiro-ministro e obter respostas sobre as nomeações de administradores para a CGD e a intervenção que o seu Governo poderá ter tido nas principais operações de crédito como Vale do Lobo, La Seda ou o financiamento da compra de acções do BCP por Joe Berardo.

Foram, até agora, entregues 86 perguntas a José Sócrates por sociais-democratas, bloquistas e socialistas (56 do PSD, 20 do BE e dez do PS).