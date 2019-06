Luís Felipe Menezes oferece 2500 euros por pista sobre autor de denúncia

O antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, oferece uma recompensa de 2500 euros a quem lhe forneça pistas sobre o autor de uma denúncia anónima à Segurança Social que motivou uma vistoria daqueles serviços à casa do político, agora retirado.

“Tive a visita de duas profissionais, correctíssimas na sua abordagem, que bateram à minha porta com um mandado da Segurança Social”, relata na sua página pessoal de Facebook. “Vinham fazer uma vistoria à minha residência que, nessa denúncia, era referenciada como um local onde tratavam mal, desumanamente, idosos e ainda onde se encontravam crianças menores abandonadas. A missiva aconselhava que as crianças nos fossem imediatamente retiradas!!!”, denuncia Menezes.

“Obviamente que as senhoras com mandato entraram na minha casa com toda a liberdade, terão feito o relato que entenderam, mas certamente condizente com a realidade na nossa família. Aquela que faz com que uma parte substancial do nosso tempo, do nosso interesse e dedicação, esteja virado exclusivamente para o bem-estar dos nossos velhinhos e das nossas crianças”, prossegue o texto.

Luís Filipe Menezes afirma que desde que saiu de funções públicas foi vilipendiado e perseguido. “Quanto às denúncias anónimas, sempre cobardemente anónimas, que suscitaram inquéritos que envolveram o meu nome, não impediram que todos esses inquéritos terminassem arquivados com naturalidade, sem que eu tivesse sido sequer arguido”, argumenta o antigo autarca.

Face a este historial e considerando estar perante “um acto inqualificável, repugnante e mais um veículo de uma perseguição contínua, ignóbil, baixa, própria de vermes”, decidiu, de acordo com a sua família e após cotização, estabelecer uma recompensa de 2500 euros por uma pista que conduza ao autor da denúncia anónima. “A quem nos fizer chegar, confidencialmente – pode ser por Messenger, Whatsapp ou e-mail [email protected] – informação fidedigna, sujeita a prova ou a indício muito forte, sobre a identidade do autor ou autores dessa denúncia anónima”, será dada a recompensa, anuncia.

A forma como o antigo líder laranja chegou a esta solução também é revelada por Menezes no Facebook e tem origem no cinema. “Em 1996 Mel Gibson com a direcção de Ron Howard, protagonizou um filme com um argumento genial”, recorda. Era a história do dono de uma companhia aérea cujo filho foi raptado e por quem era solicitado um resgate. “Face à dúvida legítima de que o pagamento lhe restituísse o filho vivo, decidiu ir a uma estação de TV e oferecer o dobro do que lhe pediam a quem lhe desse informações fidedignas sobre quem o teria em cativeiro”, descreve. Houve “happy end” no filme O preço de um resgate e prisão ou morte para os raptores.