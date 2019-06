Ex-procuradora-geral aponta o dedo a advogados e polícias pela violação do segredo de justiça

Quem são os responsáveis pela divulgação de informações na comunicação social sobre processos em segredo de justiça? A pergunta é feita muitas vezes, mas poucos culpados foram até agora revelados. Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral de República, disse nesta quarta-feira que os responsáveis pela divulgação de “notícias públicas sobre o que se passa nos processos complexos”, portanto em segredo de justiça, podem ser “advogados e polícias”.

“Como se sabe, em processos complexos, principalmente as notícias públicas sobre o que se passa nos processos complexos, são sempre extraordinariamente contraditórias, tormentosas e, como todos nós sabemos, (…) muitas vezes o que se diz na imprensa que está a acontecer não está acontecer no processo. As situações são o mais díspares possível”, afirmou Joana Marques Vidal no encontro promovido pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) para debater as alterações ao estatuto do Ministério Público, que se debatiam à mesma hora na Assembleia da República.

E logo a seguir acrescentou: “Muitas vezes as notícias que vêem a público são manifestamente reflexos dos conflitos de interesses não só entre os arguidos, mas entre os advogados e entre as polícias também”, salientando que, por sua vez, “os magistrados do Ministério Público têm de se manter no seu dever de reserva, calados”.

“Os comentários, o dizer o Ministério Público só tem acções ilegais, que aquela prisão é completamente ilegal, esse tipo de comentários que vêem a lume, principalmente nos processos complexos, nos processos ‘mediáticos’, fazem parte da própria…é assim. E será cada vez mais assim quando os processos são mais complexos e os envolvidos nos processos são pessoas com clara notoriedade pública”, acrescentou

Durante uma intervenção de quase uma hora, muito técnica, a ex-procuradora-geral teceu diversas críticas às alterações propostas por PSD e PS, colocando-se ao lado do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que nesta quarta-feira iniciaram uma grave de três dias por estarem contra algumas das alterações propostas pelos partidos.

Joana Marques Vidal começou por lembrar um recente acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia que dizia que a procuradoria alemã não podia ser considerada “uma autoridade judiciária para executar mandados a nível europeu “por não ter uma independência suficiente relativamente ao poder executivo”.

A partir daí teceu diversas críticas às propostas de alteração do estatuto do Ministério Públicos feitas pelo PS e PSD, dizendo que, se fossem aprovadas, poderiam, de “alguma forma, condicionar a independência do ministério público”. “Se o Ministério Público não tiver autonomia face aos outros poderes do Estado, como vem, aliás, na Constituição, não consegue ter autonomia para levar a julgamento quem devia levar”, salientou.

Criticou ainda os partidos por não discutirem publicamente as suas propostas de alteração ao estatuto.

Numa sessão moderada por António Ventinhas, presidente do SMMP, participou também Albano Pinto, director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, também ele muito duro em relação às propostas do PS e PSD. Afirmou mesmo que “a perda de autonomia do Ministério Público seria voltar ao período antes da democracia, em que o Ministério Público era o olho do Governo”.

Participaram ainda no encontro os jornalistas João Miguel Tavares, colunista do PÚBLICO, e Eduardo Dâmaso, director da revista Visão.