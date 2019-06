Chumbadas propostas do PSD e do PS para alterar composição do Conselho Superior do Ministério Público

As polémicas propostas do PSD e do PS para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, o órgão de disciplina e de avaliação dos procuradores, foram chumbadas esta quarta-feira ao fim da tarde no Parlamento. O PSD propunha que o CSMP passasse a ter mais elementos nomeados pela Assembleia da República do que eleitos pelos próprios magistrados. Ou seja, aquele órgão passaria a ter uma maioria de não-magistrados. O PSD ficou sozinho na votação uma vez que os restantes partidos - PS, Bloco, CDS e PCP - votaram contra.

Na proposta do PSD, aquele órgão passaria a ser composto por 17 membros em vez dos actuais 19: os quatro procuradores-gerais distritais deixariam de estar representados naquele conselho, manter-se-iam os dois elementos nomeados pelo ministro da Justiça, bem como o procurador-geral e aumentar-se-ia de cinco para sete os nomeados pela Assembleia da República. Mantinham-se também sete procuradores eleitos pelos pares.

A proposta do PS, que propunha que o CSMP mantivesse os 19 membros, mas com uma composição ligeiramente diferente: mantinha os quatro procuradores-regionais, mas propunha que fosse cinco e não sete os procuradores eleitos pelos colegas. Estes dois membros seriam eleitos pelos outros magistrados membros do Conselho, sendo um deles obrigatoriamente procurador, se o procurador-geral não fosse oriundo do Ministério Público. Esta composição foi rejeitada pelo PSD, Bloco, CDS e PCP, que deixaram, desta vez, o PS isolado.

Acabou por ser aprovada a proposta do Governo, que não mexe na composição do órgão que tutela o Ministério Público, que tem competências sensíveis como seleccionar os procuradores que dirigem os vários departamentos de investigação criminal do país.

A proposta dos sociais-democratas e também a do PS foram vistas pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) como uma tentativa do poder político controlar o poder judicial, uma vez que os procuradores são os responsáveis pelas investigações criminais. Por isso, o sindicato já tinha ameaçado fazer uma nova greve depois da paralisação de três dias em Fevereiro passado.