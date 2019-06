Golfinhos, veados, floresta e tudo o que há em Portugal se cuidarmos da natureza

A competição que incentiva fotógrafos apaixonados pelo meio ambiente e preocupados com a sua conservação a sair à rua para captar paisagens portuguesas já tem vencedores. A competir na quinta edição do concurso de fotografia de natureza promovido pela Quercus e BMW i estiveram cerca de 500 imagens, divididas por quatro categorias: Fauna, Flora, Vida Marinha e a #BMWiNaturePhoto, a vertente digital do concurso. No total, foram atribuídos mais de 4 mil euros em prémios na cerimónia que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa.

Com uma fotografia de um golfinho captada no Pico, nos Açores, Pedro Silva sagrou-se vencedor da categoria Fauna e juntou a esta distinção um terceiro lugar na secção Flora. Fotógrafo amador, estreou-se em beleza no concurso. "Sou habitante do Pico e por aqui temos algumas facilidades em fotografar este tipo de ambientes, pois não só temos grandes paisagens como também muita vida marinha", explica o açoriano, em conversa com o P3. E, naquela tarde, o "mar também ajudou". "Embora os golfinhos sejam muito difíceis de fotografar, das coisas mais difíceis que já fotografei na vida, de vez em quando até corre bem. Nesse dia, além dos golfinhos, vi outras criaturas marinhas como a baleia-azul, a baleia-de-bossa, cachalotes e ainda baleias comuns."

Segundo o comunicado das entidades organizadoras, "os vencedores foram escolhidos com base nos critérios estéticos da imagem, criatividade, originalidade e enquadramento no tema do concurso". As dez imagens distinguidas podem agora ser vistas no rooftop do LACS Conde de Óbidos, em Lisboa, "com o intuito de inspirar todos os fotógrafos, profissionais e amadores, que queiram abraçar esta causa pela conservação da natureza".