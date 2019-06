Explosão de gás em Viena provoca colapso de dois prédios

Uma explosão de gás no quarto distrito de Viena, Áustria, provocou o colapso parcial de dois edifícios e fez quatro feridos graves e seis ligeiros, de acordo com o jornal austríaco Die Presse.

A explosão aconteceu pelas 16h30 (15h30 em Portugal) e as autoridades ainda estão no local.

Um porta-voz dos bombeiros no local, citado pela Reuters, descreve o sucedido “como se uma bomba tivesse entrado e provocado um enorme buraco na fachada do prédio”. De acordo com um porta-voz dos serviços de emergência da capital austríaca confirmou à Reuters que não há registo de mortos

A explosão teve lugar numa zona do centro da cidade. Foi evacuado pelo menos um dos prédios adjacentes.