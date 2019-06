O capitalismo português faz-me lembrar um dizer que ouvia na terra da minha mãe: “fidalguia sem maquia é gaita que não assobia.” Lembrei-me desta variação do ditado popular ao ver as jogadas que se fizeram para tomar o controlo do BCP. Como os capitalistas disponíveis não tinham dinheiro com que comprar o banco, encontrou-se, com o beneplácito político, forma de financiar a compra à custa de empréstimos da Caixa. E, se tudo corresse bem, o BCP geraria os rendimentos necessários para pagar o empréstimo com que tinha sido comprado.

Continuar a ler