Marcas alemãs sem interesse nas baterias eléctricas de Merkel

Angela Merkel sonha com a produção de baterias eléctricas para carros na Europa, mas os construtores alemães não se mostram entusiasmados. Berlim discutiu o tema com os líderes da Volkswagen, da Daimler e da BMW na segunda-feira, num encontro que durou três horas. A chamada “cimeira do carro” pretendia redobrar os esforços na adopção do carro eléctrico. No fim, sobraram trocas de críticas.

Continuar a ler