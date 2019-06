Madeira Golf Trophy, o charme de um torneio especial

Realizou-se, no passado sábado, dia 22 de junho, no Clube de Golfe do Santo da Serra (CGSS), o Madeira Golf Trophy 2019, um torneio internacional amador de carácter social, promovido pelo Governo Regional da Madeira para promoção da região e do CGSS como destino de golfe e clube de referência.

Jogadores locais, representantes de clubes de Norte a Sul vindos do Continente e jogadores internacionais (Alemanha e Reino Unido) desafiaram o percurso Machico-Desertas, num total de 110 golfistas, que puderam usufruir de um percurso que se apresentou em notáveis condições num dia de golfe memorável.

O evento teve início na quinta-feira com uma festa branca no Nini Andrade Silva Design Center. Na sexta feira, após a volta de treino, os convidados foram recebidos com um cocktail na Quinta Vigia no Funchal, sede da Presidência do Governo Regional da Madeira.No Sábado, após a competição, realizou-se o tradicional jantar no Belmond Reid´s Palace, parceiro do evento em conjunto com o CGSS, um hotel de excelência que se caracteriza pela sua elegância e charme, e onde, para além da distribuição dos prémios do torneio e dos prémios da tômbola, se assistiu a um desfile de moda da consagrada estilista de moda Portuguesa Micaela Oliveira.

Quanto aos resultados (stableford net) nos Homens, Miguel Almada, do Orizonte Lisbon Golf, foi o grande vencedor ao totalizar uma volta de 43 pontos. Na segunda posição ficou Jorge Moreira, do Vale Pisão, com 42 pontos e a terceira posição foi alcançada por Paulo Sousa, jogador local, com 41 pontos.

Nas Senhoras, Teresa São Marcos, do Santo da Serra, registou uma volta com 38 pontos consagrando-se a grande vencedora do torneio nesta categoria. Na segunda posição ficou Petra Albretch com 35 pontos. Lara Vieira fechou o pódio comum total de 34 pontos.

O vencedor Gross foi Miguel Tavares do Santo da Serra que completou a volta com 73 pancadas, 1 acima do par do campo.

Foram ainda entregues os seguintes prémios especiais:

- Bola mais perto do Buraco

Senhoras; Tita Balsemão

Homens: Paulo Sousa

- Drive mais Longo

Senhoras: Lara Vieira

Homens: Miguel Franco Sousa

Veja mais em www.golftattoo.com