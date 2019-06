Fernando Pimenta conquista prata na final de K1 1000

Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata na final de K1 1000, disputada nesta quarta-feira de manhã nos II Jogos Europeus, avança a RTP.

Pimenta correu na pista 5 e liderou mais de meia prova. Terminou-a a um décimo de segundo do concorrente húngaro, Balint Kopasz​, que atacou por volta dos 750 metros e conquistou o ouro. O bielorrusso Aleh Yurénia completou o pódio, a 1,355 segundos do ouro.

Na terça-feira, Fernando Pimenta conseguiu apuramento directo para esta final, ao vencer a sua eliminatória que tinha outros dois candidatos ao triunfo em Minsk.

O canoísta português repete o feito de há quatro anos, nos Jogos Europeus de Baku, altura em que também conquistou a prata na prova de K1 1000 e de 5000 – distância com final marcada para esta quinta-feira, às 14h30 (hora de Lisboa) e para a qual Pimenta também conseguiu apuramento directo.

Fernando Pimenta é o actual campeão do Mundo de K1 1000 e 5000, sendo que apenas a primeira é distância olímpica.

Nesta quarta-feira, a selecção de canoagem disputa ainda as eliminatórias e semifinais dos 200 metros, com os K1 Francisca Laia e Hugo Rocha, o K2 Joana Vasconcelos e Teresa Portela e a C1 Hélder Silva.

Em Minsk 2019, Portugal tem neste momento dez medalhas: ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, no judo de equipas e no contra-relógio do ciclismo de Nelson Oliveira, além do bronze na prova de equilíbrio e de trampolins, conseguido por Diogo Ganchinho.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.