Bruma não vai para o FC Porto: será jogador do PSV Eindhoven, diz empresário

Bruma já não vai para o FC Porto e está a caminho do PSV Eindhoven, disse à TSF o empresário do jogador, Catió Baldé.

Segundo a rádio, dirigentes do clube holandês estiveram, esta terça-feira, em Lisboa reunidos com o extremo português e, de acordo com o empresário de Bruma, apresentaram uma proposta superior à dos “dragões” (15 milhões de euros).

Bruma joga actualmente no Leipzig, na Alemanha.