Benfica confirma proposta de 126 milhões de euros por João Félix

O Benfica confirmou nesta quarta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que recebeu uma proposta do Atlético de Madrid para a compra do passe de João Félix.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada”, escrevem os “encarnados”.

As negociações em torno da possível transferência do jogador têm sido notícia nas últimas semanas e o valor exacto a encaixar pelos “encarnados” também gerava dúvidas, mas o comunicado detalha que os seis milhões acima da cláusula visam cobrir o custo financeiro decorrente do plano de pagamento previsto, ou seja, os juros respeitantes às prestações propostas.

“Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)”, acrescentam as “águias”, que se preparam para concretizar a mais cara transferência de sempre do futebol português.

Durante uma homenagem feita nesta quarta-feira ao jogador na Câmara Municipal de Viseu, cidade da qual é natural, o pai de João Félix também abordou a quase garantida mudança para Madrid. "O Atlético é uma forte possibilidade. Nas próximas semanas tudo se vai resolver. Agora vamos passar uns dias de férias, pelo menos até ao fim-de-semana”, revelou Carlos Sequeira.