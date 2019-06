Já há imagens da rodagem do novo 007

Helicópteros no céu da Jamaica, música, muita música e sedução nas noites quentes do Caribe e cenas de rodagem com o realizador Cary Joji Fukunaga a dirigir os actores Daniel Craig, Jeffrey Wright e Lashana Lynch. É assim o primeiro minuto de imagens oficiais com que os produtores da saga 007 estão a lançar Bond 25 – o título provisório do novo filme de James Bond, que tem já estreia anunciada para Abril de 2020 (dia 9 nas salas portuguesas, segundo o site IMDb).

Daniel Craig vai já na sexta encarnação da personagem do mais famoso agente secreto de Sua Majestade, desta vez numa missão de resgate de um cientista raptado por… Rami Malek! É ele, sim: o actor a quem a recriação de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody valeu um Óscar é aqui o perigoso vilão, armado com a mais nova tecnologia para desassossegar o mundo.

No elenco, e de regresso à saga – e isto também já se sabia –, estão Lea Seydoux (que retoma a personagem de 007 Spectre), Ralph Fienes (que volta a ser o senhor ‘M’), ou Naomie Harris (Eve Moneypenny), além de Ana de Armas (Blade Runner 2049) e Jeffrey Wright (The Hunger Games), entre outros.

Já para o realizador californiano Cary Joji Fukunaga, Bond 25 será a sua estreia nesta tarefa de prolongar o filão 007, que além da Jamaica será também rodado em países europeus, como a Inglaterra, Noruega e Itália.