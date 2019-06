O amor, via Twitter

Há uma aura “miniatural” (até na duração, pouco mais de uma hora) em Linhas Tortas, uma menoridade assumida que ao lado do amor com que o filme trata as personagens gera uma simpatia irrecusável. História de uma paixão “moderna” (nascida na distância internética do Twitter) entre um homem de meia idade e cansado da família, do trabalho, do mundo (Américo Silva, excelente, e até que enfim num papel de protagonista), e uma jovem actriz (Joana Ribeiro) desorientada e desencantada, está no seu melhor durante a primeira parte, a que narra a aproximação à distância do par central (e uma maneira de filmar a cidade que faz pensar nos filmes de Manuel Mozos), os computadores e os telemóveis a funcionar como pequeno abismo que “apaga” o resto do mundo e a realidade “real”, num ritmo sempre justo e sem problemas em filmar as conversas por texto da maneira mais simples e natural (através de legendas sobrepostas às imagem).

