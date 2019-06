Aos 22 anos, Jessica O. Matthews teve uma ideia que mudou vidas. E tudo começou com uma bola de futebol

Foi a dançar que Jessica O. Matthews entrou e saiu do palco do auditório do Hotel Cascais Miragem onde esteve a falar sobre a Uncharted Power, um projecto de empreendedorismo social centrado na produção de energia renovável e de baixo custo, que fundou quando tinha apenas 22 anos. A conferência, que teve lugar no final de Maio, reuniu cerca de 400 empreendedores internacionais que riram, assobiaram, tiraram fotografias e aplaudiram de pé a nigero-americana​ durante a sua intervenção. É que o charme da CEO vai além da sua mente brilhante – com uma retórica de comediante e trejeitos de pop star, a empresária aparenta ser a amiga que todos gostariam de ter.

