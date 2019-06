Os misteriosos enjoos e vómitos de tripulantes e passageiros no novo avião da TAP

Ao longo dos últimos meses, vários membros da tripulação e alguns passageiros da TAP têm apresentado queixas de enjoos e vómitos em ligações de longo curso com os novos aviões A330Neo – os mais recentes aviões ao serviço da companhia portuguesa. O caso está a ser investigado pela TAP e pela Airbus.

No último episódio, relatado pela TSF nesta terça-feira, a tripulação começou a sentir-se mal na recta final de um voo com destino ao Brasil e os pilotos foram vistos a usar uma máscara. De acordo com a estação de rádio, tal terá acontecido para garantir que respiravam o ar adequado.

O problema poderá estar no sistema de renovação do ar dentro do avião – e mais especificamente, na forma como está a ser feita a passagem do ar captado pelo motor para dentro da aeronave – o que, sendo insuficiente, faz com que este se degrade, avança a TSF. Os sintomas são sentidos de forma mais aguda no final de viagens grandes, como as intercontinentais.

Questionada pela TSF, a TAP garante que o A330Neo é um avião com “total segurança” e que todas “as análises feitas pela Airbus com o apoio de laboratórios independentes indicam que os parâmetros de qualidade do ar estão dentro do normal na indústria”.

Os casos já foram comunicados à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que está a trabalhar com a empresa. As denúncias foram também reencaminhadas para a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), que avalia e certifica a segurança das aeronaves no espaço aéreo europeu.

A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, confirma à TSF ter recebido cerca de dez relatos de tripulantes e ter questionado a empresa sobre o assunto. “É evidente que há tripulantes e passageiros que enjoam em determinadas fases de voo com turbulência mais moderada ou mais severa, mas os relatos que temos não têm a ver com isso e sim com o decurso normal de voos de longa duração e longo curso operados neste tipo de equipamento”, detalha Luciana Passo.

TAP foi a primeira a usar avião

A TAP foi a primeira operadora comercial do mundo a voar o novo A330Neo, que, de acordo com a empresa é “consideravelmente mais eficiente e consumindo em média menos 17% de combustível por cadeira que a geração anterior de aeronaves, resultando ainda numa redução muito significativa das emissões de CO2 e ruído”.

Para além disso, o interior deste modelo estreia o conceito Airspace by Airbus, desenvolvido pelo fabricante e que promete renovar a experiência da viagem a bordo. A TAP encomendou 14 exemplares deste modelo para renovação da frota.