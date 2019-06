Português entre as vítimas de incêndio em prédio de Paris

Uma das três vítimas mortais de um incêndio que deflagrou no sábado num prédio de Paris é de nacionalidade portuguesa, apurou o PÚBLICO junto do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O PÚBLICO sabe que a vítima era do sexo masculino, mas não são conhecidos outros detalhes até ao momento.

“O consulado recebeu a família do cidadão falecido e prestou apoio em diversos âmbitos”, detalha o gabinete. O consulado português na capital francesa prestou apoio à família da vítima, “nomeadamente em reuniões realizadas entre os familiares e as autoridades francesas” com vista à trasladação do corpo para Portugal.

O fogo teve início por volta das 5h da madrugada, nas escadas de um edifício na Rue de Nemours, no 11.º arrondissement parisiense. No piso térreo do prédio de habitação de seis andares funcionava um restaurante e uma lavandaria. Foram mobilizados para o local cerca de 200 operacionais, noticiou o jornal francês Le Point no dia do incêndio.

O sinistro causou um total de três mortos e 27 feridos, incluindo um em estado grave. Um dos feridos é um bombeiro, que sofreu lesões menores e apresentava sintomas de intoxicação por inalação de fumos.