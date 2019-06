Matemática A: professores falam de um exame “pobre” e que repete problemas do ano passado

“Uma prova pobre que não avalia de forma equilibrada a aprendizagem prevista no currículo do ensino secundário nem valoriza adequadamente o trabalho desenvolvido pelos alunos e respectivos professores”. É assim que a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) avalia o exame de Matemática A, realizado nesta terça-feira por alunos do 12.º ano. Estavam inscritos para a prova 47.829 estudantes.

Como exemplo da sua apreciação, a SPM aponta o item 5 do exame, que considera requerer apenas um “raciocínio ao nível do 2.º ciclo de escolaridade”. Nesta questão, especifica a SPM, mais uma vez se pretende mostrar artificialmente as aplicações da Matemática, transcrevendo-se equações supostamente complexas e que enchem o olho, mas pedindo-se aos alunos que apenas substituam o valor de duas variáveis e coloquem em equação uma situação do tipo ‘d excede em 9 milímetros x’ (raciocínio ao nível do 2.º ciclo)”.

Por outro lado, acrescenta esta sociedade científica, “nesse mesmo item, é explicitamente solicitado aos alunos para ‘não justificar a validade do resultado obtido na calculadora’, uma situação que constitui a antítese do método científico”.

A SPM contesta também que o Instituto de Avaliação Educativa (Iave, responsável pela elaboração e classificação dos exames) tenha proposto de novo um exame com perguntas em alternativa. Esta opção foi já aplicada no exame do ano passado, tendo sido amplamente criticada.

O Iave justificou esta escolha pelo facto de em 2018 terem ido a exame alunos que seguiram programas diferentes: o programa e metas curriculares em vigor e o programa anterior entretanto revogado. Ora, frisa a SPM, no presente ano lectivo “este último já não foi leccionado nas escolas, sendo por isso ainda mais incompreensível esta opção”. A SPM refere a este respeito que os alunos externos, que não frequentaram as aulas e estudaram ainda pelo anterior programa, “deveriam ter uma prova própria, como sempre foi feito no passado”.

Ao optar por fazer um exame com perguntas em alternativa, o Iave “compromete a correcção técnica das provas” já que um mesmo exame “não pode evidentemente obedecer a dois referenciais distintos”, acusa ainda a SPM.

Em 2018 a opção por um exame com perguntas em alternativa levou também a problemas na correcção das provas. Três dias depois da realização do exame, o Iave instruiu os professores classificadores que se o aluno tiver acabado por responder a dois itens das perguntas em alternativa e uma das respostas estiver correcta, “esta deve ser considerada” para efeitos de cotação. Na prova de exame estava escrito expressamente que o aluno só devia responder a um dos itens.

Duramente criticado por pais e professores, o Iave mudou de rumo na 2.ª fase dos exames, realizada em Julho. Enviou às escolas um esclarecimento, que foi lido a todos os alunos antes de iniciarem o exame, informando que nas perguntas em alternativa se forem apresentadas duas respostas apenas contará a primeira.