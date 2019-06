Portugal é o terceiro país do mundo onde mais se acredita no Governo

Portugal é o terceiro país do mundo que mais se sente representado pelo seu Governo e onde os cidadãos sentem que a sua voz faz diferença em termos políticos. É uma das conclusões de um estudo da Fundação Aliança de Democracias (Rasmussen Global) e do centro de sondagens alemão Dalia Research feito ao nível de 50 países que, em termos globais, aponta num sentido muito diferente: aos olhos dos cidadãos, os governos de todo o mundo estão a falhar e a desconfiança nas democracias é maior nos países democráticos do que nos que o não são.

Neste Índex de Percepções Democráticas 2018, que se intitula o maior estudo do mundo sobre a confiança nos governos, confirma-se a tendência de que “as democracias estão a perder os corações e as cabeças dos seus cidadãos”. “A maioria das pessoas que vive em democracias está desiludida com a ideia de que o seu Governo é formado pelo povo e trabalha para o povo”, lê-se na introdução do estudo, que ouviu 125 mil pessoas de 50 países de todo o mundo, democráticos e não democráticos, numa amostra representativa de 75% da população e da economia mundiais.

“Neste momento, o maior risco para as democracias é que o público não as considera mais democráticas”, comenta no estudo Nico Jaspers, director executivo da Dalia Research, referindo-se a um dos dados, segundo o qual 64% das pessoas estão insatisfeitas com a própria democracia em que vivem, porque consideram que o seu Governo “raramente” ou “nunca” age de acordo com o interesse público.

A pesquisa baseia-se em duas perguntas centrais: os cidadãos sentem que o seu Governo age representação do interesse público? E consideram que a sua voz conta em política?

Nas respostas, os portugueses destacaram-se pela positiva: 71% dos inquiridos respondeu que sim, pensa que o Governo age em representação dos seus interesses, e 62% considera que a voz do povo conta na política.

No primeiro caso, Portugal é apenas ultrapassado pelo Quénia (um país não democrático, com 80% de respostas positivas) e pela Áustria (73%). Na segunda questão, são os japoneses os que mais consideram que a voz do povo conta (74%), seguidos pelos polacos (63%). Portugal tem os mesmos 62% de respostas positivas que a França e a Áustria, ficando, portanto, em terceiro lugar nos dois rankings.

Os países nórdicos e do norte da Europa, habitualmente considerados os mais democráticos, vêm logo a seguir. Na Noruega, Alemanha e Holanda, 60% dos cidadãos acreditam que a sua voz conta, o que acontece com apenas metade dos britânicos e 49% dos norte-americanos. No ranking da confiança nos governos, depois de Portugal vem a Suécia, a Dinamarca e a Polónia, enquanto os EUA surgem em 7.º (66% de confiança) e o Reino Unido em 8.º lugar (65%).

O impacto da banca nas democracias europeias

A maioria dos europeus acha que os bancos e o sector financeiro tiveram um impacto negativo sobre a democracia nos seus países, sendo a Grécia a mais crítica, uma década depois de uma crise da dívida que levou muitos gregos à pobreza. Globalmente, 52% dos inquiridos afirmou não sentir que o seu país esteja preparado para outra crise financeira.

Na Europa, os mesmos 52% acham que a União Europeia não age no interesse da maioria dos europeus, sendo as maiores críticas oriundas da Itália, França e Grécia. Na Itália, onde partidos eurocépticos venceram as eleições do ano passado e agora estão no Governo, 69% acham que as decisões da UE não representam os interesses da população.

Este estudo surge numa altura em que os 28 líderes da UE decidem sobre os principais cargos das instituições europeias, num processo criticado por alguns por não ser suficientemente democrático e transparente.

Nos Estados Unidos, onde as eleições presidenciais de 2020 estão em crescendo, 46% dos entrevistados disseram que o seu país é democrático e 40% disseram que não é democrático o suficiente. Mais da metade dos americanos entrevistados disseram que os EUA tiveram um impacto positivo sobre a democracia em todo o mundo, embora a maioria dos países ocidentais, como o Canadá e a maior parte da Europa, tenha sentido que o impacto foi negativo.

Mais de 40% das pessoas entrevistadas nos Estados Unidos, Canadá e Áustria, entre outros países, consideram que as redes sociais, como Facebook e Twitter, tiveram um impacto negativo na democracia. com Reuters