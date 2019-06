Cadete morre durante prova na Base Naval de Lisboa

Um cadete da Escola Naval morreu esta terça-feira depois de desmaiar durante uma prova de corta-mato realizada na Base Naval de Lisboa, em Almada, no âmbito de uma aula de educação física, disse à Lusa o porta-voz da Marinha.

“O exercício, que se iniciou pelas 8h30, consistia numa prova de corta-mato de seis quilómetros, no perímetro da Base Naval de Lisboa, e era vigiado por dez militares com uma viatura de apoio. O cadete desfaleceu ao chegar ao quinto quilómetro da prova, tendo sido prontamente assistido por outros cadetes, pelos monitores e por um oficial que praticava desporto, que cruzava o mesmo local, cerca das 8h55”, disse a mesma fonte.

Segundo o comandante Fernando Fonseca, o jovem, de 22 anos, foi de imediato transportado para o Centro de Medicina Naval pela viatura de apoio. “Foi assistido por uma equipa médica, que lhe prestou assistência diferenciada. Foi também contactado o INEM que prontamente chegou ao local”, acrescentou.

O cadete foi posteriormente transportado para o hospital de S. José, em Lisboa, onde foi dada continuidade às manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação e acabou por morrer, cerca das 10h40, segundo a mesma fonte.

“A Marinha tem estado a prestar todo o apoio, inclusive psicológico, aos familiares e aos camaradas do cadete. Num momento de profunda dor para a toda a família naval com a perda de um dos nossos, enviamos as mais sentidas condolências à família e amigos”, referiu.

O cadete, do 4º ano da Escola Naval, frequentava o curso de Engenharia Naval – Ramo de Armas e Electrónica.