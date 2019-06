Passatempo #P3topcentro: e os vencedores são…

Foram cerca de 400 participações a mostrar múltiplas perspectivas de quatro monumentos do Património Mundial do Centro: o Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo, Universidade de Coimbra – Alta e Sofia e Mosteiro de Alcobaça. Seleccionados os 21 finalistas do passatempo #P3topcentro, chega agora o momento de anunciar os quatro vencedores, escolhidos pelo júri composto por Amanda Ribeiro, do P3, Sílvia Ribau, do Turismo do Centro, e o fotógrafo Ivo Tavares.

A fotografia de @vitormalva da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra foi considerada pelos jurados a melhor deste monumento. Quanto ao Mosteiro da Batalha, a grande vencedora é @catarinamilhais. A imagem de @paulochavesfotografia do Convento de Cristo, em Tomar, singrou nesta categoria e, por fim, quanto ao Mosteiro de Alcobaça, ganha a imagem do utilizador @photostressed.

Universidade de Coimbra @vitormalva/Instagram Mosteiro da Batalha @catarinamilhais/Instagram Convento de Cristo @paulochavesfotografia/Instagram Mosteiro de Alcobaça @photostressed/Instagram Fotogaleria @vitormalva/Instagram

Como anunciado, os vencedores recebem uma máquina fotográfica Fujifilm XT100 e o livro Património da Humanidade do Centro de Portugal e serão contactados pelo Instagram. Os finalistas também não ficam de mãos a abanar e recebem o mesmo livro. Devem agora enviar email para [email protected] para reclamarem o prémio.

O passatempo #P3topcentro foi promovido pelo PÚBLICO, em parceria com a Turismo do Centro, no âmbito da operação Lugares Património Mundial do Centro e a Imoedições – Edições Periódicas e Multimédia Ld. De 15 de Maio a 14 de Junho, foi pedido aos interessados que fotografassem os quatro monumentos e partilhassem as imagens no Instagram. Foram depois seleccionados 21 finalistas, pelo número de likes e pelo PÚBLICO/P3. Um lapso na triagem no momento da pré-seleccção (não estava a ser contabilizada uma das imagens com mais likes) impediu a divulgação dos vencedores a 21 de Junho, como inicialmente anunciado.