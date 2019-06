Partido Conservador britânico anuncia dia 23 de Julho o sucessor de Theresa May

O Partido Conservador vai escolher o novo líder a 23 de Julho, que também irá suceder a Theresa May como primeiro-ministro.

A data foi revelada pelo partido, que esclarece que a votação deverá terminar até às 17 horas do dia anterior. A luta pela liderança dos conservadores é travada entre o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, e o actual detentor da pasta, Jeremy Hunt.

A nomeação do líder tory como primeiro-ministro não ocorre automaticamente, tendo ainda que passar pelo Parlamento, o que deverá ocorrer nos dias seguintes.

Johnson, o favorito a liderar o Governo e a concluir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, garantiu, numa entrevista esta terça-feira que o “Brexit” irá acontecer a 31 de Outubro, quer haja ou não acordo com Bruxelas. Quanto ao entendimento alcançado por May, Johnson deu-o como completamente fora de equação, dizendo que apenas algumas mudanças ao texto não serão suficientes.

“Precisamos de um novo acordo de saída, se sairmos tendo como base um acordo”, disse o candidato à liderança do partido.

O favoritismo de Johnson na corrida contra Hunt tem sido posto em causa nos últimos dias depois de vir a público uma discussão violenta que o ex-ministro teve com a namorada, que levou os seus vizinhos a chamar a polícia. Johnson tem evitado o assunto e na entrevista apenas disse ser “injusto” incluir os “entes queridos” no debate político.

Na véspera, Johnson recusou comparecer a um debate com Hunt na Sky News.