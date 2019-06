O Airbnb já vende aventuras: da busca de ovnis a uma volta do mundo em 80 dias

Sim, o Airbnb ganhou fama (e todo o proveito condizente) à custa do alojamento – quem nunca viajou e usou a aplicação para encontrar um apartamento que atire a primeira pedra. Também é certo que é uma plataforma polémica e cujo impacto nas cidades está continuamente a ser debatido e regulado pelo mundo fora. Talvez também por isso, a empresa tem entrado noutros campos para alterar a imagem. Se em Itália tem um projecto de apoio a zonas que sofrem com a desertificação e que há pouco tempo ofereceu férias aos turistas, agora aventura-se no chamado “turismo de experiências”, que inclui um catálogo de aventuras. Este mês, lançou as Airbnb Adventures que vêm acompanhadas da aventura “suprema”: uma volta ao mundo em 80 dias cujas reservas começaram no dia 20 de Junho.

A inspiração vem, claro, da obra de Júlio Verne, e os novos Phileas Fogg (um número reduzido: os lugares são limitados) vão viajar por seis continentes, cruzando 18 países, dois oceanos e cinco mares em oito meios de transporte (incluindo um globo aerostático); em cada paragem, um anfitrião local será o guia para a cultura, tradições e trilhos mais ou menos conhecidos. Como no livro, a viagem vai começar e terminar em Londres – pelo meio, lê-se no site, explorar-se-á “a Europa medieval, a antiga União Soviética, a África oriental, o Médio Oriente, o Norte e o Sul da Ásia, o Pacífico Sul, as Américas e uma ilha nórdica”. A saber: Inglaterra, Roménia, Uzbequistão, Egipto, Jordânia, Etiópia, Quénia, Nepal, Butão, Tailândia, China, Austrália, Nova Zelândia, Japão, EUA, Equador, Chile e Islândia – cinco mil dólares (4419 euros) por pessoa que incluem acomodações, transportes, comida e bebidas.

Este é o exemplo mais radical das aventuras longas que a Airbnb proporciona aos seus utilizadores. Por agora, são cerca de 200 as aventuras disponíveis (distribuídas por regiões: 75 na Ásia e Austrália, 70 nos EUA, 35 em África e no Médio Oriente, 25 na América do Sul e 25 na Europa), sempre com “curadoria” local. Pode aprender-se kung-fu nos Himalaias ou viver com uma tribo de renas; no Nevada procuram-se ovnis, no Chile cavalga-se com cowboys, nas Galápagos faz-se um safari gastronómico; com guerreiros quenianos caminha-se por montanhas sagradas.

Foto DR

As viagens são sempre em grupos pequenos (12 pessoas no máximo) e estão agrupadas por região e categoria (activo, cultural, animais, passeios de barco e culinária). A duração varia entre dois e 10 dias e o preço começa nos 88 euros.

Estas aventuras vêm juntar-se às já 30 mil actividades em mil localizações diferentes que fazem parte do portfólio da Experiências Airbnb. A companhia californiana está agora em três frentes no mundo do turismo: o alojamento (original), aliado a experiências (mais curtas) e aventuras (mais longas) – e a Airbnb embrenha-se ainda mais na nova tendência de viagens imersiva, acrescentando uma (ou várias) pitada de emoção à ideia do viajante que quer conhecer e viver as culturas locais.