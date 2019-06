Sob 40º graus, vale tudo para resistir à vaga de calor europeia

A onda de calor que atinge vários países europeus está a levar os habitantes e também os animais de algumas das maiores cidades do continente a tentarem encontrar formas criativas de se refrescarem. Em França, os próximos dias serão de muito calor. Paris será uma das cidades mais afectadas, com temperaturas que poderão chegar aos 40ºC e bater recordes históricos. Também Berlim e Roma começam a adoptar medidas perante um início de Verão com temperaturas muito acima da média.

Portugal não deverá registar temperaturas tão elevadas, mas ainda assim, a partir desta quarta-feira, o tempo começa a mudar e o mercúrio deverá disparar no fim-de-semana.