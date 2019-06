Venda de casas está a recuar e preços estão a desacelerar

O preço de venda das casas continua a aumentar em termos homólogos mas face ao trimestre anterior nota-se que o preço vai aumentando cada vez menos e verifica-se também, que há menos casas a ser transaccionadas. O Instituto Nacional de Estatística acaba de divulgar o Índice de Preços da Habitação (IPHab) referente ao primeiro trimestre de 2019 com um aumento de 9,2% em termos homólogos, menos 0,1 pontos percentuais que no trimestre anterior.

De acordo com o instituto Nacional de Estatística foram transaccionadas 43.826 habitações entre Janeiro e Março desde ano, o que representa um aumento de 7,6% face ao mesmo período de 2018. Porém, nota o INE, este é já o terceiro trimestre consecutivo em que se observa uma desaceleração no número de vendas de habitações. E é o primeiro em que se registou uma quebra face ao trimestre anterior.

No que diz respeito ao aumento homólogo dos preços, a variação foi mais expressiva nas habitações existentes (10,0%) por comparação com as habitações novas (6,0%). Em relação ao trimestre anterior, o IPHab cresceu apenas 3,6%. Por categoria, os alojamentos existentes evidenciaram uma taxa de variação em cadeia de 4,0%, 2,0 p.p. acima da registada nos alojamentos novos.