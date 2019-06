Sporting de Braga apresenta-se com três reforços

O Sporting de Braga apresentou-se nesta terça-feira ao trabalho para a temporada futebolística 2019/20 com apenas três reforços, Eduardo, Tormena e André Horta, e ainda sem Dyego Sousa, num plantel provisório que vai registar ainda mais entradas e saídas.

O guarda-redes internacional português Eduardo regressa a Braga proveniente dos holandeses do Vitesse (emprestado pelo Chelsea), o defesa central brasileiro Tormena alinhou no Portimonense, emprestado pelo Gil Vicente, enquanto André Horta é outro regresso ao clube minhoto, depois de uma passagem pouco frutífera pelos norte-americanos dos Los Angeles FC.

Assim, apresentaram-se nesta terça-feira no Estádio Municipal de Braga os jogadores Matheus, Lucas, Sequeira, Xadas, Tiago Sá, Pablo, João Novais, Murilo, Paulinho, Ricardo Horta, Claudemir, Fransérgio, Raul Silva, Yvan, Ricardo Esgaio, Luther Singh, Palhinha, Moura, Trincão, David Carmo, Tiago Pereira, Eduardo, Tormena, André Horta e Crislan.

Dyego Sousa, que venceu a Liga das Nações por Portugal, está autorizado a apresentar-se mais tarde aos trabalhos, assim como o angolano Wilson Eduardo e o egípcio Hassan, avançados que se encontram ao serviço das respectivas selecções na Taça das Nações Africanas (CAN 2019).

Destaque também para a presença do médio camaronês Yvan, do guarda-redes Tiago Pereira, do central David Carmo e do lateral esquerdo Moura, jogadores que alinharam nas equipas B e sub-23 dos minhotos na época transacta.

O avançado Crislan pertence aos quadros do Sporting de Braga, mas não deve fazer parte do plantel.

Registe-se as saídas de Marafona e Marcelo Goiano para o campeonato turco (Alanyaspor e Sivasspor, respetivamente), de Fábio Martins (emprestado ao Famalicão), Ailton Silva (regressa ao empréstimo do Estugarda), Eduardo Teixeira, Ricardo Ferreira e Diogo Figueiras.

Os exames médicos e testes físicos vão continuar até segunda-feira, dia do primeiro treino oficial da temporada.

Quarto classificado em 2018/19, o Sp. Braga vai trabalhar em “casa” nos primeiros dias e estagiar no Algarve (Portimão) de 10 a 20 de Julho, estando o jogo de apresentação aos sócios marcado para 24, frente ao Mónaco, de Leonardo Jardim.

Os bracarenses vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, em 8 e 15 de Agosto, sendo que o campeonato português começa a 11 do mesmo mês.

Plantel provisório do Sporting de Braga para 2019/20:

Guarda-redes: Tiago Sá, Matheus, Eduardo (ex-Vitesse, Hol), Tiago Pereira.

Defesas: Raul Silva, Lucas, Sequeira, Pablo, Tormena (ex-Portimonense), David Carmo e Moura.

Médios: Palhinha, André Horta (ex-Los Angeles, EUA), João Novais, Claudemir, Fransérgio, Yvan.

Avançados: Murilo, Esgaio, Xadas, Ricardo Horta, Wilson Eduardo, Paulinho, Dyego Sousa, Luther Singh, Hassan, Crislan e Trincão.

Treinador: Abel Ferreira.

Saíram: Marafona (Alanyaspor, Tur), Marcelo Goiano (Sivasspor, Tur), Ricardo Ferreira, Diogo Figueiras, Fábio Martins (Famalicão, emp), Ailton Silva (Estugarda, Ale), Eduardo Teixeira.