Portugal na final dos Jogos Europeus de judo em equipas mistas

Depois de vencer a Espanha na primeira ronda, a França nos quartos-de-final, foi a Holanda nas meias-finais. Portugal está na final dos Jogos Europeus de equipas mistas em judo. O conjunto português venceu os holandeses por 4-2, com Telma Monteiro a selar a vitória nacional na Chizokhov Arena, em Minsk, diante de Sanne Verhagen. Portugal irá disputar a final frente à Rússia ou Bielorrússia pelas 14h (hora de Portugal Continental).

A equipa mista de Portugal nesta prova de judo é composta por: Telma Monteiro (-57 kg), Rochele Nunes (+70 kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Anri Egutidze (-90 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Jorge Fonseca (+90 kg).

Jorge Fernandes, Bárbara Timo, Rochele Nunes e Telma Monteiro venceram os seus combates, Anri Egutidze e Jorge Fonseca perderam e deixaram o resultado em 3-2.

No desempate, na categoria de -57 kg, Telma Monteiro reencontrou a holandesa Sanne Verhagen, a quem tinha vencido no sábado a medalha de bronze nos -57 kg, e deu a vitória à equipa lusa já no prolongamento.

Foi no “golden score”, aos 8.42 minutos, que Telma pontuou para waza-ari, e resolveu o combate que teve um tempo superior a 12 minutos.

Telma Monteiro já tinha vencido individualmente nesta prova, na Bielorrússia, a medalha de bronze na categoria -57kg, a 13.ª do seu currículo.

Em Minsk 2019, Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem quatro mil atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badmínton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contra-relógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.