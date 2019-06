Guiné-Bissau derrotado pelos Camarões na CAN

A selecção de futebol da Guiné-Bissau entrou nesta terça-feira com o “pé esquerdo” na Taça das Nações Africanas (CAN), perdendo por 2-0 contra os Camarões, os campeões em título, no primeiro jogo do grupo F.

A Guiné-Bissau, que participa pela segunda vez consecutiva nesta competição (as duas únicas em que se apurou para a fase final) deu bastante luta aos superfavoritos Camarões, que, apesar de terem disposto de várias oportunidades para golo durante a primeira metade da partida, não conseguiram fazer abanar as redes dos “djurtus”.

Porém, na segunda parte, Yaya Banana abriu o marcador com um forte cabeceamento aos 66 minutos na sequência de um pontapé de canto e, apenas três minutos depois, Stephane Bahoken ampliou a vantagem para os “leões indomáveis”, aproveitando um ressalto na área da Guiné-Bissau.

A formação guineense, que conta com vários jogadores que actuam em Portugal, ainda se lançou em busca de outro resultado que não a derrota, mas até ao final não foi capaz de concretizar nenhuma oportunidade de golo.

Ainda assim, esteve muito perto de marcar em duas ocasiões. Primeiro, Piqueti, aos 74 minutos, cabeceou ao poste esquerdo da baliza defendida por André Onana, o guarda-redes titular da formação holandesa do Ajax que disputou este ano a final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool.

Depois, quase ao cair do pano (90'+1'), Juary Soares surgiu isolado dentro da área dos Camarões após um canto marcado por Zezinho e rematou forte de primeira, mas a bola rasteira saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo de Onana.

Com esta entrada em falso na CAN 2019, a Guiné-Bissau ocupa a última posição do grupo F, sendo que o Gana e o Benim - o próximo adversário da selecção orientada por Baciro Candé, jogam ainda nesta terça-feira, também na cidade egípcia de Ismailia.