Jameson Urban Routes: Bruno Pernadas e Moullinex interpretam Plantasia

Bruno Pernadas e Moullinex aceitaram o desafio da Jameson Urban Routes e vão subir ao palco do Musicbox Lisboa, no dia 25 de Novembro, para interpretarem o álbum Plantasia lançado em 1976 pelo pioneiro da música electrónica Mort Garson.

Plantasia foi um álbum composto especificamente para ser ouvido por plantas e apenas podia ser adquirido (ou melhor, oferecido) por pessoas que comprassem uma planta na loja Mother Earth Plant Boutique, em Los Angeles (ou aqueles que comprassem colchões da Simmons numa loja da Sears).

No ano em que celebra 43 anos, a editora norte-americana Sacred Bones decidiu reeditar este álbum como homenagem pela sua influência na música popular e por ter sido um pioneiro na música experimental electrónica.

Bruno Pernadas, responsável por álbuns como Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them ou How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge? e que este ano fez parte do super-grupo português Montanhas Azuis, juntamente com Marco Franco e Norberto Lobo, move-se entre o jazz e o rock experimental e junta-se a um dos nomes mais reconhecidos da música electrónica portuguesa, Moullinex, alter-ego de Luís Clara Gomes, autor de êxitos contagiantes como Love Love Love ou Take My Pain Away, para revisitar em conjunto este álbum, num concerto inédito a convite do Jameson Urban Routes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na descrição do evento no Facebook é possível ler que para Bruno Pernadas, tocar este disco “é uma oportunidade rara de viajar no tempo para um lugar desconhecido e misterioso, cheio de perguntas não respondidas”. Moullinex descreve Plantasia como uma “pérola ainda talvez em obscuridade.”

A juntarem-se a estes dois músicos e compositores estarão Diogo Sousa (bateria), Guilherme Salgueiro (teclados) e Diogo Duque (trompetista).

O concerto está marcado para as 21h30 e os bilhetes, 15€, já estão disponíveis na Bilheteira Online e nos locais habituais.