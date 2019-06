Governo vai repor 40 horas semanais na CNB, um “ataque aos direitos dos trabalhadores”

O Governo vai repor o regime de 40 horas semanais dos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado (CNB) a partir de 1 de Julho, informou a secretária de Estado da Cultura Ângela Ferreira esta terça-feira numa reunião com o Sindicato dos Trabalhadores do Espectáculo (Cena-STE). É o novo capítulo do diferendo laboral em curso no Organismo de Produção Artística (Opart) e o sindicato classifica-o como “um ataque aos direitos dos trabalhadores da CNB”, regressando a um cenário de 2017. Para Ângela Ferreira, “é uma reposição da legalidade”.

André Albuquerque, dirigente do Cena –STE, faz “um balanço negativo” de mais um encontro com a tutela, mantendo as próximas greves e ponderando novas formas de luta e novo apelo ao primeiro-ministro. “O Governo mantém a mesma posição, agora com a agravante – a partir de 1 de Julho, seja qual for a escolha, os trabalhadores da CNB passarão para as 40 horas semanais”, resumiu à saída do encontro no Palácio da Ajuda.

“Saímos desta reunião com a certeza de que não vai ser esta tutela da Cultura ou das Finanças a resolver esta situação.” É uma medida que consideram ser “um ataque aos direitos dos trabalhadores da CNB” e ponderar agora voltar a recorrer ao primeiro-ministro para pedir a sua intervenção no caso. Já para Ângela Ferreira este momento “não é um impasse” – “não há aqui um braço de ferro”, disse a secretária de Estado aos jornalistas, “o que queremos todos é uma harmonização salarial”. Em comunicado, a tutela fala ainda assim de “intransigência do Cena-STE” no processo.

Sem harmonização salarial

O objectivo da reunião era continuar as negociações laborais no Opart e a desigualdade salarial entre trabalhadores de duas das estruturas do organismo – CNB e Teatro Nacional de São Carlos (TNSC). O diferendo agudizou-se no final de Maio e levou a uma greve que impediu as récitas da ópera La Bohème no São Carlos e que abrangerá ainda nas próximas semanas os espectáculos do Festival ao Largo, bem como dos bailados Nós Como Futuro, Quinze Bailarinos e Tempo Incerto e Dom Quixote.

Na origem das divergências está uma deliberação aprovada pelo conselho de administração do Opart em 2017 que fez com que fosse adoptado o regime das 35 horas semanais para alguns trabalhadores da CNB. Mas os salários dos trabalhadores que operavam no regime das 40 horas mantiveram-se, criando desigualdade em relação aos trabalhadores do TNSC com as mesmas funções. O sindicato tem pedido a harmonização salarial com foco nesses funcionários do São Carlos.

Esta terça-feira, as atenções redireccionaram-se para a CNB. “Para tentar resolver uma situação de harmonização salarial, o Governo faz ataque aos direitos dos trabalhadores da CNB que conseguiram, depois de muito esforço e negociação passar das 40 para as 35 horas”, diz André Albuquerque.

Na sexta-feira, a secretária de Estado revelou que a deliberação de 2017 é considerada ilegal pelo Governo e apresentou novas propostas, que deixaram os trabalhadores “estupefactos”. As escolhas dos trabalhadores do organismo público: voltar às 40 horas semanais com o mesmo salário, manter as 35 horas semanais mas com respectiva redução salarial ou trabalhar 35 horas e remeter as restantes cinco para banco de horas.

Essas propostas mantiveram-se esta terça-feira em cima da mesa. A tutela argumenta que o sindicato quer “uma valorização remuneratória superior a 10% para os trabalhadores do São Carlos, o que seria injusto para todos os outros trabalhadores do Opart e da administração pública”, como resumiu a secretária de Estado da Cultura esta terça-feira. O sindicato continua a rejeitá-las. “Não podem continuar a insistir que estamos a pedir um aumento salarial – estamos a pedir uma harmonização de valor/hora”, diz André Albuquerque, que considera “que há uma responsabilidade política deste Governo” no conflito actual.

“Os trabalhadores não sairão prejudicados se aceitarem uma das nossas propostas – e a nossa proposta mais importante é a utilização do banco de horas”, sublinhou a secretária de Estado no final da reunião. Porém, e perante o desagrado do sindicato, se não houve negociação possível “a única coisa que caberá à administração e à tutela é repor a legalidade das 40 horas tal como está firmado nos contratos celebrado entre os trabalhadores e o conselho de administração”.

Sem regulamento interno no Opart

Há divergências sobre a legalidade da deliberação do CA, mas para Ângela Ferreira trata-se agora de repor “o que está firmado no contrato individual de trabalho com a administração do Opart” – que é o que é válido, diz. “Não houve adendas ao contrato individual”, explica, “não foram cumpridos os procedimentos” essenciais para dar validade à deliberação do CA - que “estava na convicção de que tinha autonomia para tomar esta decisão. Essa decisão tem de ser sancionada pela tutela exactamente pela ausência de regulamento interno” no Opart, outra das reivindicações do sindicato. Mas André Albuquerque frisa liminarmente: “Não foram os trabalhadores que criaram este problema”.

O sindicato reivindica que “os trabalhadores da CNB mantenham as 35 horas como foi acordado pela administração – o Governo considera que esse acordo foi ilegal, teria forma de o resolver – e que os trabalhadores técnicos do TNSC que têm o trabalho exactamente igual ao dos colegas da CNB têm que ter a harmonização do valor/hora”. As medidas agora em cima da mesa afectam “todo o corpo de trabalhadores da CNB no regime de 40 horas: cerca de 85 trabalhadores, entre bailarinos e técnicos”, diz André Albuquerque. Quando o pomo da discórdia era a equiparação de salários entre CNB e TNSC no cenário 35 horas, pedia-se a harmonização salarial de 22 trabalhadores técnicos do TNSC. “A cada dia que passa o cenário piora”, lamenta André Albuquerque.

Sobre o estado das negociações, “caberá aos trabalhadores pronunciar-se se querem voltar a reunir com a tutela”, diz Ângela Ferreira. O sindicato reúne-se em plenário na quarta-feira. Entretanto, Ângela Ferreira diz: “Vamos continuar a trabalhar num regulamento interno, que tem de ser aprovado. Um dos problemas base desta deliberação é a ausência desse regulamento interno que vai prever promoções e progressões”.

A pairar sobre o diferendo laboral no Opart está a demissão, formalizada segunda-feira, do presidente do CA, Carlos Vargas e a iminente substituição de toda a administração. “Em breve, nos próximos dias”, a ministra Graça Fonseca vai anunciar a nova composição do CA disse a secretária de Estado.

