Director artístico do São Carlos indisponível para novo mandato

O director artístico do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), Patrick Dickie, comunicou esta tarde à ministra da Cultura, Graça Fonseca, a sua indisponibilidade para “equacionar a continuidade naquelas funções”, invocando “razões pessoais”.

A instabilidade laboral no São Carlos, que levou inclusivamente ao cancelamento da última grande produção desta temporada, a ópera La Bohème, não terá sido alheia a esta tomada de posição do seu director artístico, cujo mandato termina a 31 de Agosto. O dramaturgo, produtor e programador britânico assumiu as suas actuais funções em 2016, vindo preencher um vazio de vários anos à frente do único teatro público de ópera do país; tinha já colaborado com o São Carlos enquanto consultor, tendo sido da sua responsabilidade a programação da temporada lírica 2015/2016.

Numa nota enviada às redacções em resposta a uma pergunta do PÚBLICO, Patrick Dickie sublinha ter sido "uma honra desempenhar estas funções e trabalhar com todos os colaboradores do TNSC, em particular os extraordinários artistas da Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de chegar ao São Carlos, o britânico foi consultor e produtor da English National Opera, onde acompanhou o director artístico John Berry, e programador do Almeida Theatre, em Londres, para o qual concebeu dez temporadas.

Contactado pelo PÚBLICO, o gabinete da ministra da Cultura não quis comentar este anúncio nem confirmar a informação de que também a maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Joana Carneiro, terá estado reunida esta tarde com Graça Fonseca. O mandato de Joana Carneiro à frente da orquestra residente do São Carlos termina já a 31 de Julho.

A degradação das relações de trabalho no seio do Organismo de Produção Artística (Opart), responsável pela gestão conjunta do TNSC e da Companhia Nacional de Bailado (CNB), agudizou-se nas últimas semanas, após uma fracassada tentativa de entendimento com os trabalhadores que reivindicam, desde Setembro de 2017, a harmonização salarial entre os técnicos das duas estruturas, a aprovação de um regulamento interno de pessoal e um espaço de ensaios fixo para a orquestra. com Sérgio C. Andrade