SMS: se as musas salvassem

Já Quintiliano notava que há palavras, não só acções, que provocam o riso — ou funcionam como instrumentos de um derrisão mais ampla. Poderíamos dizer que o título do mais recente livro de Alberto Pimenta (AP) encarna esse princípio. O verbo “zombar”, nele utilizado, produz uma sonoridade que, a um tempo, provoca estranheza, sugere riso e motiva um alerta. Circunstâncias que a capa de Zombo exploram. Os tipos usados e um efeito de espelhamento e inversão permitem, rodando o livro num ângulo de 180 graus, ler o título sem quase o desfigurar. Qualquer coisa que nos deve, desde logo, deixar em estado de alerta e questionação — de resto, assim é em toda a actividade de escrita do poeta e ensaísta. O que se pretenderá com este livro? O que irão as suas palavras fazer? Nada que passe em exclusivo pela troça, nem se imobilize no maldizer. Assim como faz com os modos da sua expressão escrita — para dar apenas exemplos recentes: a lírica, em Nove Fabulo, O Mea Vox — De Novo Falo, a Meia Voz (Pianola, 2016); a épica, em Pensar depois no Caminho (Edições do Saguão 2018) —, AP não conclui nada em Zombo. Neste sentido: não se fecham caminhos. Tal como o poder de Eros não tem fim nem começo, propôs Pimenta numa entrevista, também se poderia dizer que a poesia nunca se encerra, nem realmente começa. É um processo em aberto, um contínuo fluido, impossível de capturar — quanto mais domesticar. Daí que nada se possa esperar. Ou tudo se possa e deva esperar, quando é altura de ler um novo livro do autor.

