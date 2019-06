Chuva mantém-se até quarta-feira, mas fim-de-semana chega com sol

Na generalidade do país, a semana começa com chuva – para esta segunda-feira, estão previstos períodos de chuva até ao início da tarde, em especial nas regiões Norte e Centro – mas esse é um cenário que se altera já a partir de quinta-feira, quando o sol voltará, de acordo com as previsões de Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o céu estará muito nublado na manhã desta segunda-feira, mas a nebulosidade começa a diminuir a partir da tarde. Irá registar-se “uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior” e vento fraco.

Para este dia, na Grande Lisboa, prevê-se céu muito nublado e poderão registar-se períodos de chuva fraca, pelo menos até ao início da tarde. A máxima prevista é de 22 graus e a mínima de 16 graus. No Grande Porto, a máxima é mais baixa (20 graus), mas a previsão de chuva é a mesma do que na capital: períodos de chuva fraca até ao início da tarde.

Em Bragança, a máxima prevista para esta segunda-feira é de 19 graus, em Portalegre de 21 graus – mantendo-se a previsão de chuva. O Algarve é um dos poucos pontos do país que escapa à previsão de chuva. Nesta segunda-feira, em Faro, as previsões apontam para céu nublado com nuvens altas e temperatura máxima de 26 graus.

Já nesta terça-feira, as temperaturas em Lisboa irão subir: prevêem-se 26 graus de máxima para a capital, apesar do céu nublado. Na quarta-feira a chuva regressa e com ela uma ligeira descida da temperatura: prevêem-se 25 graus. O cenário será igual na quinta-feira.

No Porto, o céu irá manter-se nublado na terça-feira e há previsão de chuva para quarta-feira – depois disso, o céu irá manter-se pouco nublado. As temperaturas não irão descolar dos 22 graus até sexta-feira.

“Não está prevista precipitação persistente ao longo destes dias, será pontual”, explicou um meteorologista do IPMA à SIC. “Quarta-feira poderá ser um dia de transição, de melhoria, mas na quinta-feira já se espera que não haja precipitação”, completa.

No final da semana as temperaturas sobem, de acordo com as previsões do IPMA. Na sexta-feira, na capital, prevêem-se 27 graus e céu limpo, temperatura que se irá manter no sábado e aumentar no domingo, dia para o qual se prevêem 29 graus.

No Porto, as temperaturas sobem até aos 23 graus na sexta-feira e continuam a subir gradualmente até domingo, altura para a qual se prevêem 25 graus.

Em Bragança o dia mais quente será domingo, com previsão de 35 graus e céu pouco nublado. Em Portalegre regista-se a mesma situação, mas com céu limpo.