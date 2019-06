Autarca de Soure chega a acordo com Ministério Público sobre caso de abuso de poder

O único hotel do município de Soure terá funcionado pelo menos durante um ano sem a licença necessária. A Câmara Municipal de Soure (CMS), defende o Ministério Público (MP), falhou na fiscalização à estância termal de 133 quartos e duas suites presidenciais e não aplicou a respectiva multa, mesmo sabendo que as portas estavam abertas. Foi nesse processo que o presidente da autarquia, Mário Jorge Nunes (PS), foi constituído arguido, indiciado por abuso de poderes. No entanto, o caso não seguiu para julgamento, uma vez que o autarca chegou a acordo com o MP e pagou uma multa de 1500 euros.

