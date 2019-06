PS: Irregularidades com imóveis em 2011 ficam sem castigo

O belíssimo Palácio Praia, no Largo do Rato, que acolhe a sede do PS poderá valer, no mercado imobiliário, tanto ou mais do que o total dos imóveis do partido. Mas isso não importa. Ano após ano, os valores do património declarado pelos socialistas pouco variam: rondam os 6,7 milhões de euros, segundo as contas relativas a 2018, pouco menos que os sete milhões declarados em 2015.

