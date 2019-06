Os partidos políticos têm 50 milhões de euros em imóveis, a maioria está isenta do pagamento de IMI. Neste episódio a conversa com a editora executiva do PÚBLICO Helena Pereira sobre as isenções de IMI atribuídas aos partidos políticos.

