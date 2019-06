Mulher adormece durante voo e acorda sozinha com o avião estacionado

Tudo começou com um acto normal: Tiffani Adams adormeceu enquanto voava entre o Québec e Toronto, num avião da Air Canada, a 9 de Junho. O que se segue já não é normal: quando acordou, a passageira encontrava-se no mesmo sítio, sozinha, com o avião vazio. O avião estava estacionado, às escuras.

Tiffani Adams revelou, através do Facebook, que acordou “por volta da meia-noite, com firo e ainda presa no seu lugar, em completa escuridão”. Adjectivando a experiência como “aterradora”, diz que tem tido sonhos recorrentes.

A passageira tentou telefonar a uma amiga, mas o telemóvel ficou sem bateria logo no início da chamada e Tiffani não tinha forma de o carregar. Foi encontrada por um trabalhador do aeroporto, que, segundo Adams, ficou “em choque”.

A Air Canada já confirmou a ocorrência e que o incidente está sob investigação. Tiffani já foi contactada para colaborar, acrescentou a companhia aérea.

Segundo a BBC, a Air Canada ofereceu hotel e transporte, mas Tiffani Adams rejeitou: queria regressar o mais rápido possível a casa.