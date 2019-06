Explosão de depósito de munições obriga à evacuação de cidade no Cazaquistão

A explosão de um depósito de munições esta segunda-feira obrigou o Governo do Cazaquistão a ordenar a evacuação da cidade de Arys, no sul do Cazaquistão, com uma população de 44 mil habitantes. Uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas e as autoridades impuseram o estado de emergência, depois de explosões tão fortes que foram registadas pelos serviços sísmicos cazaques.

“Ordenei aos ministros da Defesa e do Interior e ao governador da região do Turquestão que tomassem medidas para eliminar todas as consequências da explosão de hoje em Arys”, reagiu o Presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, no Twitter. “É crucial garantir a segurança das pessoas e descobrir as causas prováveis do acidente”, garantiu. Por agora, as autoridades não têm resposta sobre o que causou o incêndio que levou à explosão.

“A escala [do incêndio] é muito grande e a situação pode manter-se durante dias”, explicou o governador da província de Turquestão, Umirzak Shukeyev, aos jornalistas.

O Chefe de Estado estava ao final desta segunda-feira a caminho de Arys para acompanhar as operações de emergência. As autoridades destacaram cerca de mil polícias e militares para o local e os serviços de emergência activaram uma linha telefónica específica para situações de catástrofe.

A cidade foi evacuada por as autoridades temerem que munições por explodir possam ter sido lançadas para a zona habitacional, correndo o risco de a transformar num campo de minas.

Arys localiza-se a 600 quilómetros da capital cazaque, Almaty, e acolhe uma base militar com um grande paiol de herança soviética.

Não é a primeira vez que incidentes semelhantes acontecem na zona. Em 2009, 2014 e 2015, explica a Reuters, registaram-se explosões em depósitos de munições, normalmente relacionados com práticas negligentes e falhanço no cumprimento dos regulamentos de segurança.

Nos vídeos que começaram entretanto a circular nas redes sociais podem ver-se soldados, completamente equipados e acompanhados por civis, a fugir do local. A cada explosão atiram-se para o chão, até conseguirem parar dois carros numa estrada nas proximidades e abandonar a zona. Também há filmagens de moradores a fugir com o que tinham à mão.